Le président Abdelmadjid Tebboune et ses invités, dont le président de Tunisie, du Niger et du Congo, ont quitté la tribune officielle qui était dressée à côté de la grande mosquée sur la RN 11 à la sortie est de la capitale. Ont pris part au défilé les forces aériennes, navales et terrestres, la garde républicaine et des formations représentant les écoles militaires. La parade a commencé avec un spectacle aérien, avec la participation des chasseurs Su-30MKA, Su-24, des avions de transports Iliouchine et des avions de transport Iliouchine de fabrication russe, des DC130, des avions américains. L’armée algérienne est en grande partie équipée par l’armement russe dont les chars T-55 et T-90 présents au défilé.

