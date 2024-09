L’Alliance Madji-Madji voit le jour (Par Marvel Ndoye)

On les voyait venir, ils se sont montrés. Qui sont-ils ? Ils disent s’appeler ATEL (Alliance pour la Transparence des Elections). Mais à voir les têtes présentes, et à entendre la liste des membres lues au cours de leur point de presse, ils auraient dû appeler cette plateforme « L’Alliance Madji-Madji ». En effet on n’a vu et entendu que de misérables perdants, doublés de traitres, de renégats, de haineux, de clowns.

Ils ont tous été réduits en cendre en Mars 2024 puis atteints de djeufour. Et vu qu’ils sont loin d’être des phénix, tout au plus des chauves-souris, ce n’est pas demain la veille qu’ils renaitront de leurs cendres. Ils ont tous passé les 15 dernières années à dégringoler aux rythmes de leurs trahisons, au rythme de leur mythomanie, au rythme de leur nombrilisme, au rythme de leur louvoiement. Les sénégalais ne sont pas dupes. En effet :

1° Ce peuple sait pourquoi il a réduit les Judas Khalifa Sall / Barth et Takhawu de 400 000 voix en 2017 à moins de 70 000 en 2024

2° Ce peuple sait pourquoi il a réduit l’éternel haineux Thierno Alassane Sall de 52 000 voix en 2022 (avec sa coalition) à moins de 26 000 en 2024

3° Ce peuple sait pourquoi il a réduit le pleurnichard versatile Pape Djibril Fall de 56 000 voix en 2022 à 18 000 en 2024

4° Ce peuple sait pourquoi il a ramené la coalition des cleptomanes BBY de 65% en 2012 à 34% en 2024

5° Ce peuple sait pourquoi il a cantonné à 0,5 et 0,3% les cleptomanes dissidents de BBY, les Aly Ngouille et Mame Boye Diao, en attendant qu’ils « gokhi » les milliards et le foncier volés

6° Ce peuple sait pourquoi il n’a pas permis à ces dirigeants de partis télécentres, ces éternels transhumants toujours à la remorque d’un vainqueur, ces clowns, de recueillir le minimum de parrainages

7° Ce peuple sait pourquoi il préfère voir certains politiciens au zoo ou au cirque plutôt qu’au Palais et ses alentours

Cette bande de comiques unis par leur haine viscérale à l’endroit de Ousmane Sonko annonce qu’ils sont 114 signataires. Leur principal trait commun est celui d’avoir été vomis par les électeurs, d’avoir été vomis par les parrains, de dégringoler d’élections en élections, jusqu’au coup de grâce de Mars 2024. Mais niaka djom qu’ils sont, ils en redemandent. De vrais sadomasochistes. Ils savent qu’ils vont tous se faire humilier aux législatives, alors ils hurlent déjà à la fraude ou cherchent des prétextes pour ne pas aller aux élections.

Donc le 17 Novembre 2024, il faut infliger une déculottée mémorable à ces politiciens Madji-Madji, mauvais perdants et revanchards. Cette fois il faut en finir avec cette race de politicards aussi reptiles que cupides, en les cantonnant à une vingtaine de députés tout au plus afin d’éviter un parlement monocolore car après tout, il faut de tout pour faire un monde.

MARVEL NDOYE

