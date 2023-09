Rappelant que les pluies saisonnières au Sénégal sont en grande partie influencées par les conditions de températures de surface de la mer (TSM) au niveau des Océans Atlantique, Pacifique et de la mer Méditerranée, l’Anacim constate qu’il était prévu un démarrage de la saison des pluies précoce surtout sur la partie Nord, Centre et Ouest du pays et normal sur le reste du territoire. Elle pouvait aussi être suivie par des pauses sèches moyennes à longues, surtout sur la partie Est. L’Anacim estime que cette prévision est conforme à la situation observée cette année dans plusieurs localités ; car l’installation de la saison des pluies s’est faite normalement sur une bonne partie du territoire et est légèrement précoce à l’extrême nord du pays.

XALIMANEWS: Le bulletin spéciale et de prévision saisonnière à mi-parcours de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) publié hier, mardi 19 septembre, prévoit le maintien du réchauffement sur les côtes sénégalo-mauritaniennes et une fin des saisons des pluies tardive sur le Nord, l’Ouest et le Centre du pays, normal à tardive sur le reste du territoire national.

