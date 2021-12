Selon M. El Kébir du PNUD, l’engagement de protection et de défense des APAC, est liée à la crise pandémique de Covid-19 qui a rudement affecté les moyens d’existence et les conditions de vie des populations fragiles, la protection et la conservation des écosystèmes qui continuent de mobiliser la communauté internationale, les partenaires au développement, les états, les organisations de la société civile et communautés locales.

Ceci, entre dans le cadre de l’initiative de soutien Mondial aux Aires et territoires du Patrimoine Autochtone Communautaire( APAC), soutenu par le ministère fédéral allemand de l’environnement et de la sécurité nucléaire(BMU) et du partenariat entre le programme de Microfinancements du Fonds pour l’environnement Mondial( PME/FEM) et la fondation MAVA.

XALIMANEWS- Ce 8 décembre 2021, est lancé à la place du souvenir africain 5 projets portés par des organisations nationales et locales de la société civile pour répondre à la pandémie Covid-19 et permettre aux acteurs locaux de la zone côtière ouest africaine d’apporter leurs contributions aux dialogues nationales et sous régionale sur les politiques de gestion des ressources marines et côtières.

