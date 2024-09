Lancement du Radar Météorologique à Diamniadio : Un avancement clé pour la prévision des inondations

XALIMANEWS-Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé jeudi à Diamniadio au lancement officiel du radar météorologique. Cet équipement de haute technologie a pour objectif d’améliorer la précision des prévisions de pluie et la capacité d’alerte précoce en cas de risques d’inondations.

Au cours de la cérémonie, M. Dièye a exprimé, selon la RTS, sa satisfaction, soulignant que « ce radar représente la volonté de rapprocher la technologie des communautés pour simplifier leur quotidien. » Cet outil permettra d’obtenir des prévisions météorologiques plus précises et localisées, facilitant ainsi la mise en place de mesures préventives contre les inondations.

Le radar sera géré par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) et s’ajoute aux infrastructures déjà en place. Il contribuera à renforcer les efforts pour une gestion plus efficace des inondations, particulièrement problématiques dans certaines régions du Sénégal.

Ce projet fait partie du Projet de gestion intégré des inondations, soutenu par le Fonds vert pour le climat et l’Agence française de développement (AFD), avec un budget total de 10 milliards de francs CFA. Le radar météorologique permettra au Sénégal d’améliorer ses capacités de prévention des catastrophes climatiques et de réduire les impacts sur les populations vulnérables.

Cette nouvelle technologie constitue un progrès significatif dans la stratégie nationale visant à améliorer les infrastructures hydrauliques et météorologiques pour le bien-être des citoyens.