Constituée, de jeunes issus de mouvements politiques, société civile, associations religieuses et de différents secteurs d’activités( formels et informels), la Plateforme est ouverte à tout jeune qui partage leur vision qui a comme but principal l’implication directe, conséquente et significative de la jeunesse dans les collectivités territoriales, selon M. Mansour Seck porte parole de la Plateforme des jeunes de Grand Yoff.

