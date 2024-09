L’ancien ministre Serigne Mbaye Thiam nommé Envoyé et Conseiller de Haut-niveau du Partenariat mondial pour l’Education

XALIMANEWS- Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre de l’Education nationale et ancien ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, est nommé Envoyé et Conseiller de Haut-niveau du Partenariat mondial pour l’Education, nous apprend le Soleil Digital qui souligne qu’il s’agit, à travers cette distinction, du titre officiel de « High-level Envoy and Advisor of the Global Partnership for Education (GPE) ».

Le GPE l’a, d’ailleurs, publié, ce vendredi 20 septembre 2024, sur son site Internet. Serigne Mbaye Thiam a été nommé en même temps que Ruth Kagia, ancienne directrice adjointe de cabinet et conseillère principale auprès de l’ancien président kenyan Uhuru Kenyatta.

A rappeler que Serigne Mbaye Thiam a précédemment occupé les fonctions de vice-président du Conseil d’administration du GPE.