Selon le journal du Baol, Sitôt après cet acte, Mahammed Boun Abdallah Dionne a filé droit vers Touba. Dans la capitale du Mouridisme, le tout nouveau président du conseil d’administration de la Bicis a été longuement reçu par le Khalif Général, pour un huis clos de plus de trente minutes entre le saint homme de Touba et M. Dione. La source de rappeler que l’ancien Premier ministre a des relations privilégiées avec le saint homme et qu’il est un talibé convaincu pour qui le Khalife a des relations d’estime et qu’il considère comme un fils. L’ancien Premier ministre a également profité de cette visite pour présenter ses condoléances au Khalife suite au rappel à Dieu de son épouse la vénérée Sokhna Daba Diallo. « En cet après-midi du 1er mai, à Touba pour renouveler à notre vénéré guide Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassirou notre affection sans limite ainsi que notre grande peine suite au retour à Allah de Sokhna Daba Diallo » , a twitté l’ancien Premier ministre . D’après toujours Baol Info, le Khalife a longuement prié pour l’ancien Premier ministre à qui il a souhaité une bonne réussite dans ses nouvelles fonctions.

