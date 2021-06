« On a contrôlé Cristiano , on connaît tous ses fantastiques aptitudes et le fait qu’il n’ait pas marqué est bien pour nous », savoure le défenseur de 21 ans. Didier Deschamps le félicite: « Il a eu des coups à rattraper avec Cristiano, notamment en vitesse et pourtant Cristiano va vite. Il est en pleine confiance ».

Soirée frustrante pour la superstar qui, avec trois occasions seulement, apparaît impuissant et esseulé. Ses équipiers français au Real Madrid lui volent la vedette : Karim Benzema signe un but et une passe décisive, et Raphaël Varane bride la fusée portugaise.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy