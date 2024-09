L’appel de Mimi Touré à la redevabilité publique : Un pilier de la Gouvernance Démocratique (Par Babacar Sané Ba)

La question de la redevabilité publique est au cœur des débats politiques et démocratiques au Sénégal. Ce concept, qui renvoie à la nécessité pour les autorités publiques de rendre compte de leur gestion, est fondamental dans tout système démocratique où les citoyens ont le droit de savoir comment leurs ressources sont utilisées et comment les décisions qui les concernent sont prises.

Récemment, cette notion de redevabilité a été particulièrement mise en avant par Aminata Touré dite Mimi Touré, ancienne Première ministre du Sénégal et figure politique respectée, qui a interpellé les anciennes autorités sénégalaises sur leur gestion des affaires publiques. Cette intervention s’inscrit dans un contexte de demandes croissantes de transparence et de justice au sein de la société sénégalaise, où les citoyens réclament une meilleure gouvernance et une plus grande responsabilité de la part de leurs dirigeants.

La redevabilité publique implique que les détenteurs du pouvoir, qu’ils soient élus ou nommés, doivent rendre des comptes aux citoyens. Cela signifie qu’ils doivent expliquer et justifier leurs décisions et leur gestion des ressources publiques, et être tenus responsables en cas de mauvaise gestion ou de corruption.

La redevabilité publique garantit que les dirigeants ne sont pas au-dessus des lois et qu’ils doivent répondre de leurs actions devant la population. En assurant un contrôle permanent des actions des gouvernants, la redevabilité réduit les risques d’abus de pouvoir et de détournement de fonds publics. enfin lorsque les responsables sont conscients qu’ils devront rendre des comptes, cela incite à une gestion plus rigoureuse et efficace des ressources de l’État.

Dans ce cadre, l’interpellation de Madame Aminata Touré est cruciale, car elle souligne la nécessité d’un examen rétrospectif des actions des gouvernants pour s’assurer que la gestion des affaires publiques a été faite dans l’intérêt du peuple sénégalais.

Lors de ses récentes interventions, Madame Aminata Touré dite Mimi a soulevé la question de la gestion des anciennes autorités sénégalaises, en pointant du doigt des zones d’ombre sur la manière dont les ressources publiques ont été utilisées. Elle a appelé à un examen approfondi des comptes et à une enquête sur d’éventuels détournements ou mauvaise gestion. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de renforcement de l’État de droit et d’une volonté de transparence.

Madame Aminata Touré a notamment insisté sur le fait que les anciens dirigeants, qu’ils soient ministres, directeurs d’agences publiques ou hauts fonctionnaires, ne peuvent pas échapper à leur responsabilité morale et juridique. Cet appel est une invitation à la fois à l’État et aux institutions de contrôle, comme la Cour des comptes et l’Inspection générale d’État (IGE), à jouer pleinement leur rôle dans l’audit et la surveillance de la gestion publique.

Ainsi cet appel de Madame Aminata TOURÉ à la redevabilité publique et à la transparence dans la gestion des deniers publics doit être soutenu par tous les citoyens épris de justice et de transparence. C’est mon intime conviction.