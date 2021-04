Selon le quotidien L’AS de ce samedi, les 450 millions Fcfa ont été retrouvés dans les caisses du Trésor. En effet, sur instruction du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement d’alors Me Oumar Youm, les fonds y ont été déposés. Mais l’actuel ministre des infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement n’a pas du tout apprécié la tournure des événements. En effet, nous apprenons que Mansour est dans tous ses états à cause de la polémique née de l’affaire des fonds destinés aux conducteurs de motos «Jakarta».

