Pour le reste notre pays est en danger. Et celui ci n’est pas lié à Sonko et ses amis du moment qui sont dans la stratégie de masse. Le temps qu’il passe ou trépasse. Mais le danger est en entrain de mûrir dans les interstices de ce pays qui subit en pleine figure les violences symboliques de nos politiciens. Des forces occultes multiformes sont en préparation et travaillent méthodiquement pour nous déstabiliser et prendre le pouvoir. Les manifestations de Yaw ne sont que la face visible de l’iceberg. Un effet miroir. Les vraies forces arrivent. Elles emporteront tout sur leur passage. On comprendra qu’il ne faut jamais vendre l’imparfaite démocratie aux forces occultes et rétrogrades qui veulent nous tenir en otage.

