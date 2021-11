La formation vise à apporter une contribution à l’appropriation des PPP par l’Administration. Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, qui a présidé hier lundi, la cérémonie d’ouverture de l’atelier, a estimé que ce rendez-vous pourrait être considéré comme un levier pour une implémentation optimale de la loi n°2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé. “ Cette nouvelle loi apporte en effet des outils et des dispositifs innovants qu’il faut partager avec l’ensemble des acteurs intervenant dans les PPP afin de leur permettre, chacun en ce qui le concerne, de jouer pleinement son rôle dans la réalisation du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A). Parmi ces outils et dispositifs, il y a le programme de préparation des projets, l’Unité nationale d’appui aux PPP, l’accord programme et l’offre d’initiative privée’’, a déclaré Amadou Hott.

