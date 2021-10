Monsieur dit souvent des paroles qui choquent, sans s’en rendre compte. Madame, frustrée, va se cloîtrer sur elle-même, préférant ne rien dire. A défaut de se dire qu’il faut lui parler afin qu’il comprenne que de tels propos peuvent s’avérer gênants, elle va préférer murmurer toute seule un » il le fait exprès ! Il me connait assez bien pour savoir que je n’aime pas ça ! » Et une angoisse amplifiée par une colère de prendre forme en elle. Un autre jour, l’inverse se produira. Madame qui choque inconsciemment, et Monsieur de plonger dans un mutisme total avec un » elle fait ça volontairement ! » Ce sera le début du règne des « non dits »….

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy