Xalimanews- Depuis deux jours la mairie de ville de Dakar et celle de Plateau se mènent un guerre pour la reconstruction du marché Sandaga. Ainsi, sur les ondes de la Rfm, Djiby Diakhaté président de And Taxawu Sandaga indique, « on estime que c’est une querelle politique, nous en tant qu’acteur évoluant à Sandaga, nous ne pouvons qu’apprécier et espérer une issue positive de cette guéguerre ». Il poursuit, « l’appel que nous lançons est que quiconque puisse diriger les travaux entre les deux mairies qui font la guerre est qu’on nous implique dans la reconstruction du marché Sandaga en amont et avale. On lance un appel au président de la République, car c’est l’arbitre et c’est lui qui avait promu la reconstruction du marché, c’est le seul maître. Parce qu’auparavant, le maire de la plateau disait que ce n’est pas son marché, et aujourd’hui il défend que l’acte 3 de la décentralisation fait que la démolition du marché lui revient. Nous, tout ça ne nous intéresse pas puisque nous ne somme pas des architectes ni rien, nous sommes juste des acteurs économiques, et nous voulons travailler dans un cadre adéquat ».

