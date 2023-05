Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, persiste dans son attitude irresponsable face à la justice dans l’affaire « Sweet Beauté ». Accusé de viol par Adji Sarr, Sonko refuse toujours de se présenter devant les tribunaux pour répondre à ces accusations. Pire encore, il annonce désormais son retour à Dakar et appelle les jeunes à le rejoindre pour une prétendue « résistance ». Cette attitude de défiance envers la justice et cet appel à la confrontation sont extrêmement préoccupants, car ils menacent la stabilité du pays.

En refusant de coopérer avec les convocations judiciaires, Sonko démontre un mépris flagrant pour les institutions démocratiques et l’État de droit. En tant que leader politique, il devrait être un exemple en respectant les procédures légales et en faisant confiance au système judiciaire. Son refus de se conformer affaiblit sa crédibilité et soulève des doutes quant à son engagement envers les principes démocratiques qu’il prétend défendre.

De plus, Sonko exploite les sentiments des jeunes en appelant à une soi-disant « résistance ». Cette rhétorique incendiaire attise les tensions et divise davantage le pays. Au lieu de chercher à apaiser les conflits et à promouvoir la stabilité, il encourage les jeunes à descendre dans les rues et à se confronter aux autorités. Cette manipulation des aspirations des jeunes à des fins politiques témoigne d’un manque de responsabilité et met en danger la paix sociale et l’unité nationale.

L’attitude irresponsable de Sonko non seulement menace la stabilité du pays, mais mine également la confiance du public dans les institutions judiciaires. Son refus de se soumettre aux procédures légales envoie un message troublant selon lequel personne n’est tenu de rendre des comptes devant la loi. Cela affaiblit l’intégrité des institutions judiciaires et porte atteinte aux fondements mêmes de la démocratie.

L’attitude irresponsable d’Ousmane Sonko face à la justice et son appel à la confrontation représentent une grave menace pour la stabilité du pays et la confiance dans les institutions démocratiques. Il est essentiel que tous les acteurs politiques fassent preuve de responsabilité et de respect envers les principes démocratiques et l’État de droit, afin de préserver la paix sociale et l’unité nationale.