‘’AGEROUTE SENEGAL, agence du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement informe les populations de la mise en circulation de l’ouvrage de Cambérène à partir du samedi 4 mars 2023’’, indique l’agence dans un communiqué Elle explique que ‘’dans le but de finaliser les travaux des voiries et des aménagements au sol, il sera procédé à la fermeture des 4 bretelles ceinturant l’ouvrage tout en garantissant l’accessibilité du giratoire’’. Cependant, ‘’la transversale (Dalifort – Case bi) passant par le rond-point de Cambérène restera fonctionnelle’’. Toutefois, ‘’les automobilistes qui désireront rejoindre la Patte d’Oie à partir de la A1, seront obligés de sortir de l’autoroute par l’échangeur de Lobat Fall ou celui de Hann’’. L’Ageroute appelle les automobilistes à ‘’faire preuve de beaucoup de prudence à l’approche de la zone de travaux et à respecter la signalisation mise en place’’. Elle informe que ‘’des « bonhommes de l’émergence » seront positionnés et vont réguler la circulation pendant toute la durée des travaux’’.

