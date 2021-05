XALIMANEWS- L’autopont Lobatt Fall de Pikine a été mis en service hier. Cet ouvrage, le quatrième dans la région de Dakar pour améliorer la mobilité urbaine, a été inauguré par le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Selon Mansour Faye, cet ouvrage installé sur l’axe de la Nationale 1 va mettre fin aux embouteillages dans ces zones. Expliquant les caractéristiques de cet autopont, le chef de projet de Matière Sénégal, qui en a assuré l’exécution, soutient que «c’est un pont 2 fois 2 voies de 200 m de longueur de brèche avec deux rampes, qui va faciliter la mobilité au niveau de l’axe Cambérène-Pikine». Thomas Rivalta renseigne que le coût de cette infrastructure est de 14 millions d’euros, soit environ 9,17 milliards de francs Cfa et les travaux ont duré 6 à 7 mois. Lors de cette inauguration, le ministre Mansour Faye a été interpellé sur l’entretien de cet ouvrage. A l’en croire, «il est mis en place un système de surveillance, en relation avec la commune, pour la prise en charge de cette enceinte». Le chef de la Division ouvrage de l’Ageroute, Cheikh Tidiane Thiam, a quant à lui lancé un appel aux populations pour qu’elles s’approprient ces ou­vrages pour veiller à leur durabilité et pérennité. Cet ouvrage, sis à hauteur de la cité Lobatt Fall, s’inscrit dans le cadre du programme de construction de 18 autoponts au niveau national pour améliorer la circulation des biens et des personnes. Mansour Faye assure que dans la région de Dakar, les travaux vont se poursuivre avec l’autopont de Keur Massar, de Cambérène et celui de la Cité des Eaux qui vont démarrer dans les prochains jours. «Ce programme va se poursuivre et nous ferons en sorte que les travaux puissent être livrés en temps réel, grâce à l’entreprise Matière qui, en fonction des délais, parvient à les livrer dans des délais plus courts que prévu», a-t-il fait savoir.

