Le tirage des quarts aura lieu vendredi prochain. Les matches aller se dérouleront les 6 et 7 avril, une semaine avant le retour (13-14/04). Après les qualifications de Dortmund, Porto, Liverpool, Paris et du Real et de Manchester City, il ne reste plus que deux billets à distribuer et donc deux 8es retour à jouer, mercredi : Chelsea-Atlético (1-0 à l’aller) et Bayern-Lazio (4-1 à l’aller).

