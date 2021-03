XALIMANEWS- Deux équipes aux trajectoires opposées en championnat s’affrontent ce soir, à la Puskas Arena de Budapest (20h), pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. D’un côté, Liverpool, et ses six défaites de rang concédées à domicile. De l’autre, une équipe de Leipzig qui reste sur six victoires en Bundesliga et s’accroche au leader munichois.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy