XALIMANEWS- L’Eglise catholique décrète le mercredi, 17 février, « journée de prières, de jeûne et de partage ». « Chers fidèles du Christ, depuis quelques mois, nous assistons à une recrudescence des cas de contaminations à la Covid-19, dans notre pays. Une pareille situation nous montre la gravité avec laquelle cette pandémie menace la vie des populations, surtout des plus vulnérables. En hommes de foi, en plus du combat de sensibilisation que nous menons pour le respect strict des mesures barrières, nous devons aussi nous tourner vers Dieu, qui offre le salut à ceux qui le prient et qui espèrent son amour, pour le supplier », a indiqué l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, dans son message.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy