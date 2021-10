XALIMANEWS -Les représentants des Etats et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), réunis mardi en session extraordinaire, ont convenu de « la nécessité de reporter d’un an le 18e sommet de la Francophonie », initialement prévu les 20 et 21 novembre prochains à Djerba, en Tunisie, afin de permettre à ce pays de pouvoir organiser cette rencontre « dans les conditions les plus optimales ».

