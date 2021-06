N’est-il pas absurde de commémorer des Fake news sur le Ticket présidentiel et pour un hors sujet sur le 1?4 bloquant du 23 juin 2011. Ce jour-là, des centaines de sénégalais se sont faits bernés par la magie de la propagande des as de la manipulation des masses. Comment comprendre que des gens aillent se déverser à la place Soweto, pour s’opposer à un projet de loi qui allait abroger le pouvoir d’Abdoulaye Wade de nommer son Vice-président ; alors qu’ils le soupçonnaient de vouloir procéder à une dévolution monarchique, à la suite de : ( http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7529 ) ? Comment s’expliquer le hors sujet historique des responsables du M23 qui soutenaient qu’Abdoulaye Wade voulait être réélu avec 25 % par le 1?4 bloquant.Alors que dans l’Art-33 de notre constitution il été bien mentionné que : « Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. »Quelle devrait être leur version, sur ce même projet de loi, si deux candidats passaient la barre de 25% au 1ier Tour ? En réalité Wade voulait juste inscrire dans la constitution que pour être qualifié au second tour, il fallait atteindre la barre des 25%. Et l’esprit de ce projet demeure intéressant. Car quel genre de président serait un candidat qui n’est pas capable d’atteindre ce seuil ?Sur quoi devrait-il se fonder pour assurer son autorité: la dictature ou la compromission ? Pape Kane Belgique

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy