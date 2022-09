Dès l’éclatement de cette affaire, elles ont chacune fait une sortie pour traiter de tous les noms la pauvre victime, et pour encenser le chaud lapin boxeur, plus rentable à leurs yeux. Et quand la féministe Gabrielle Kane sort du lot pour défendre la victime, c’est la levée de bouclier dans le camp des arnaqueuses qui sentent leur gagne-pain menacé. Et c’est le début des hostilités entre partenaires en affaire sur le filon Adji Sarr. La féministe a au moins le mérite de se démarquer du pervers boxeur.

