“Nous avons voté un budget de 581 millions de francs CFA. En plus de cette somme, il est prévu également le décaissement d’un autre montant qui va concerner le financement des projets dans la commune à travers un programme dédié à la commune dont le budget sera compris entre 6 et 7 milliards de francs CFA », a-t-il déclaré. L’édile intervenait lundi à l’issue du vote du budget de sa commune situé dans l’arrondissement d’Agnam-Civol et qui rassemble 16 villages et 28 hameaux de cette partie du département de Matam. La commune des Agnam dispose d’ores et déjà de « plus de 300 millions de francs CFA » dans son compte logé au Trésor de Matam, selon Farba Ngom. « La commune va faire de son mieux pour financer des projets avec le budget que nous avons à notre disposition. Pour le reste, nous allons nous battre pour trouver des ressources additionnelles », a-t-il déclaré.

