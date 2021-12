Arrêté depuis le 21 Août dernier pour terrorisme, Abdoulaye Diop Fall l’enseignant du lycée de Barkedji vit un calvaire en prison. Entre une santé dégradante et des conditions inhumaines, Fall souffre énormément d’après son cousin. « Mon cousin a été arrêté depuis le mois d’août chez lui à diandére, contrairement à ce que le presse a relayé comme quoi il a été arrêté à l’aéroport. Cet information là est fausse. On l’a arrêté chez lui alors qu’il venait tout juste de terminer la prière du soir. Ensuite, pendant des jours on nous a rien dit par rapport à ce dont on lui reprochait. C’est par la suite qu’on a appris qu’il est accusé de terrorisme » informe le cousin d’Abdoulaye. Il précise, « depuis lors il a été trimbalé de prison en prison pour être finalement mis au mandat de dépôt au camp pénal. Aujourd’hui je suis le seul avec qui, il parle au téléphone, et il vit des moments très difficiles ». « D’abord au commissariat il a été mis Dans une chambre climatisée alors que son état sanitaire ne lui permet pas d’être dans ces conditions. Ce qui lui a causé d’énorme difficultés puisque son état était déjà précaire » déplore-t-il. Il ajoute « après quelques jours, il a été transféré au pavillon spécial puisque son état ne cessait de se dégrader. D’ailleurs, il a été opéré au cou, et il lui est impossible de tourner la tête, il ne peut pas marcher. Physiquement, il est très faible et ça se sent à travers sa voix au téléphone. Il est dans une cellule qui ne respecte pas les conditions de dignité humaine ». « Le pire est que la famille ne peut pas le voir faute de permis de visite. Depuis qu’il a été arrêté on ne l’a pas vu. C’est seulement son avocat qui nous donne quelques nouvelles par rapport à son état. Vraiment il souffre là-bas », regrette le cousin.

