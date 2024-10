Le célèbre artiste Lamine Ndiaye se porte mieux après son accident

XALIMANEWS-L’artiste Lamine Ndiaye, qui a récemment été victime d’un accident après avoir assisté au lancement de la présentation du Projet Sénégal 2050, se porte mieux. Sa convalescence a même été suivie de près par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye qui est passé lui rendre visite. Un de ses fils a partagé des nouvelles rassurantes à son sujet

Selon son fils Cheikhou Diarra dit Cheikh Kanté son père se rétablit bien après l’accident survenu hier. « Mon père va mieux. J’étais à son chevet lorsque le président Diomaye est venu lui rendre visite. Il se porte très bien et a même discuté avec ceux qui étaient là hier. Al Hamdoulilah, il n’y a plus de peur, malgré quelques inquiétudes au depart. Je vais bientôt lui rendre visite et il y’a a mon petit frère Abou qui est actuellement à son chevet », a déclaré Cheikh Kanté. Ses propos sont corroborés par la photo ci-dessous, où l’on voit le célèbre artiste en conversation avec ses proches venus le soutenir.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre célèbre et brillantissime artiste père Lamine Ndiaye. Qu’il recouvre pleinement la santé et se remette vite d’aplomb.

L’artiste père Lamine Ndiaye, sur son lit d’hopital, avec ses proches venus lui rendre visite.