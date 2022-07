Présenté comme « l’un des cinq plus haut dirigeants » de l’EI, Maher al-Agal a été tué alors qu’il roulait à moto près de la ville de Jindires. Son plus proche conseiller a été « gravement blessé », a précisé à l’AFP le porte-parole du commandement central du Pentagone, le lieutenant-colonel Dave Eastburn. Maher al-Agal était « chargé de poursuivre de façon agressive le développement des réseaux de l’EI hors d’Irak et de Syrie », et « l’élimination de ces dirigeants de l’EI va perturber les capacités de l’organisation terroriste à préparer et perpétrer des attentats dans le monde », a affirmé le porte-parole du commandement central, le colonel Joe Buccino.

