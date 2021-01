La diaspora sénégalaise continue de s’indigner de l’arrestation du président de l’ONG Horizon sans frontières. Le collectif des Sénégalais de la Diaspora dénonce, dans un communiqué parvenu «L’As», l’acharnement du gouvernement du Sénégal sur Boubacar Sèye et l’ouverture d’une information judiciaire. Le collectif considère cette procédure intentée contre M. Sèye comme une tentative d’intimidation. Selon ses membres, Boubacar Sèye, qui réside en Espagne, défend la noble cause des immigrés. Le Collectif fusille le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’Extérieur Moise Sarr qui, regrette-t-il, au lieu de défendre et de protéger la diaspora, œuvre à son musèlement et à l’arrestation de Boubacar Sèye. Le Collectif exige la libération immédiate et sans condition de Boubacar Sèye et invite la diaspora à s’opposer aux tentatives d’intimidation des autorités sénégalaises

