Le collectif Justice pour Dieynaba Ndiaye exige sa libération

XALIMANEWS- Les membres du collectif Justice pour Dieynaba Ndiaye demandent sa libération en ce 1er jour des 16jours d’activités contre les violences faites aux femmes et aux filles. Car, pour ces activistes, la « place d’une victime n’est pas en prison ». Ainsi, l’affaire Dieynaba Ndiaye -Dr Mbacké revient au devant de l’actualité et est, apparemment, loin de connaître son épilogue.

Pour rappel, Dieynaba Sangharé a été violentée et sévèrement tabassée par son ex époux, Dr Alioune Badara Mbacké qui a été d’ailleurs reconnu coupable des faits et a écopé d’un mois de prison. Mais pour la jeune dame, le fait d’avoir filmé son conjoint et de l’avoir menacé de diffusion lui a été fatal. Dieynaba Mbacké a été condamnée à trois mois de prison.