Share on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS-Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé, en visioconférence, le Conseil des Ministres, ce mercredi 24 février 2021.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat s’est félicité du lancement effectif, le mardi 23 février 2021, de la campagne nationale de vaccination anti- Covid-19.

Le Président de la République exhorte, à ce propos, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale et les personnels de santé concernés, à accentuer le plaidoyer soutenu et la mobilisation communautaire, afin d’assurer le déroulement adéquat de cette opération nationale, inédite et de grande envergure.

ADVERTISEMENT

Le Chef de l’Etat a rappelé l’impératif du strict respect des critères de sélection des cibles prioritaires, tout en indiquant que ce tournant majeur dans notre riposte contre la pandémie, vise à renforcer, outre les mesures barrières qui sont toujours en vigueur, la mise en œuvre d’une stratégie préventive de lutte contre la Covid-19.

Le Président de la République attache, dès lors, du prix à l’implication des Autorités administratives, des élus territoriaux (Maires et Présidents de Conseil départemental), des notabilités religieuses et coutumières, des jeunes, des femmes, ainsi que des forces de défense et de sécurité, dans le déploiement réussi de la campagne vaccinale.

Abordant la question liée à la modernisation du plateau médical national, le Chef de l’Etat informe, le Conseil, avoir initié le processus de construction d’une Polyclinique de dernière génération au sein de l’Hôpital principal de Dakar, afin de relever la qualité du plateau médical national qui doit répondre aux meilleurs standards internationaux, dans le but de réduire au minimum les évacuations sanitaires coûteuses et d’asseoir la souveraineté sanitaire durable au Sénégal.

Le Président de la République, revenant sur la réunion d’évaluation et de cadrage du Projet, qu’il a présidée le 18 février 2021, demande au Ministre des Forces Armées, de faire prendre toutes les dispositions nécessaires, en relation avec les Ministres en charge de la Santé, des Finances et de l’Economie, en vue de finaliser les études techniques, financières et organisationnelles requises, pour engager la réalisation de la nouvelle Polyclinique qui doit intégrer la Télémédecine.

Le Chef de l’Etat rappelle, à ce titre, que l’infrastructure sanitaire, qui s’érige en Grand Projet Prioritaire de l’Etat, sera entièrement financée sur des crédits budgétaires inscrits à partir de la loi de finances 2021.

Poursuivant sa communication, le Président de la République rappelle, au Gouvernement, l’impératif de consolider, d’une part, les acquis des projets d’équité territoriale et, d’autre part, d’intensifier, sur le terrain, les réalisations prévues dans le cadre, notamment, de Promovilles, du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) et de la phase II du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC).

Le Chef de l’Etat demande, ainsi, au Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, d’accentuer la coordination des programmes et projets exécutés dans les régions, en veillant à la mutualisation des ressources et à l’optimisation des actions prévues dans les localités ciblées.

Le Président de la République invite, à ce sujet, les ministres concernés, à engager, sans délai, l’exécution du nouveau projet d’électrification de 2000 villages prioritaires répertoriés.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République rappelle toute l’importance qu’il accorde au programme national de désenclavement des îles et à l’amélioration du fonctionnement de la liaison maritime Dakar-Gorée.

Le Chef de l’Etat invite, à ce sujet, le Gouvernement à marquer une attention toute particulière à ces projets de désenclavement, qui participent au développement économique et à l’accès prioritaire des îles (Saloum, Casamance, Gorée notamment), aux services sociaux de base (eau, électricité, réseau téléphonique, internet, etc.).

Le Président de la République demande, au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, de coordonner la finalisation, avant fin avril 2021, d’une stratégie innovante de désenclavement et de développement durable des localités insulaires.

Le Chef de l’Etat accorde, dans cette dynamique, une importance spécifique à l’amélioration du cadre de vie de l’île mémoire de Gorée, Patrimoine mondial de l’Humanité, Haut lieu touristique, au rayonnement international exceptionnel.

En outre, le Président de la République invite, le Ministre des Pêches et de l’Economie maritime, en rapport avec le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, à engager les diligences indiquées, pour le renouvellement à court terme et la sécurisation impérative de la flotte actuelle de la liaison maritime Dakar-Gorée.

Sur l’exploitation optimale du Marché d’intérêt national (MIN) et de la gare des gros porteurs, le Chef de l’Etat demande, à Madame le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, de finaliser, avant le 15 mars 2021, avec le Ministre en charge des Finances et des Partenariats Public-Privés (PPP), l’instruction du dossier de ces deux infrastructures majeures réalisées par l’Etat.

Le Chef de l’Etat a, enfin, informé le Conseil avoir pris neuf (9) décrets de classement de forêts établis dans plusieurs départements du Sénégal, en vue de consolider le PSE vert et la réalisation du Projet continental de la Grande Muraille verte.

Le Président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique avec sa participation, le lundi 22 février 2021, au Forum OCDE/Afrique, tenu en visioconférence.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

– Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles ;

– Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l’exécution budgétaire 2021 ;

– Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a fait une communication sur le partenariat pour un Gouvernement ouvert ;

– Le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;

– Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur le lancement de la revue annuelle 2021 ;

– Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait le point sur le lancement effectif de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 et sur la situation de la vaccination contre la Covid-19 dans le monde ;

– Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l’arachide 2021 et la campagne cotonnière 2021 ;

– Le Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale a fait une communication sur l’état d’exécution du projet Promovilles ;

– Le Ministre de la Culture et de la Communication a fait une communication sur les cahiers des charges applicables aux activités des radios et télévisions disposant de concessions de fréquence ;

– Le Ministre auprès du Président de la République, en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur les projets phares du PSE.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

– Le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de Gouvernance du Sénégal dans le cadre du Mécanisme africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP).

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Amadou Tidiane FALL, Administrateur Civil, matricule de solde n°624 547/Z, est nommé Directeur du Matériel et du Transit administratif à la Direction générale du Budget du Ministère des Finances et du Budget, poste vacant ;

Monsieur Ibrahima FAYE, Ingénieur Informaticien, Expert en gouvernance des systèmes d’information, est nommé Directeur du Traitement Automatique de l’Information au Ministère des Finances et du Budget en remplacement de Madame Koura Kane WANE, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Younoussa BA, Administrateur Civil, matricule de solde n°624 559/A est nommé Directeur du Contrôle interne à la Direction générale du Budget du Ministère des Finances et du Budget en remplacement de Monsieur Abdoulaye DIENG, admis à valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Amar SECK, Ingénieur Statisticien Economiste, est nommé Directeur de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés à la Direction générale du Secteur financier et de la Compétitivité du Ministère des Finances et du Budget, poste vacant ;

Monsieur Serigne Tidiane NDIAYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 517 936/A, précédemment Contrôleur régional des Finances de Matam, est nommé Contrôleur régional des Finances de la région de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Maguette MBENGUE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Alioune GAYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 514 573/G, est nommé Contrôleur régional des Finances de la région de Matam, en remplacement de Monsieur Serigne Tidiane NDIAYE appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Omar COULIBALY, Economiste, matricule de solde no 665 940/Z, est nommé Directeur des Ressources humaines et des Finances à la Direction générale des Elections, en remplacement de Madame Maïmouna SOW appelée à d’autres fonctions.

Fait à Dakar le 24 février 2021

Le Ministre des Collectivités Territoriales,

du Développement et de l’Aménagement des

Territoires, Porte-Parole du Gouvernement

Oumar GUEYE