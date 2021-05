Share on Twitter

XALIMANEWS-Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 26 mai 2021, au Palais de la République.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a adressé un message de félicitations et de solidarité à la communauté chrétienne, à l’occasion de la célébration de la Fête de Pentecôte, le dimanche 23 mai 2021.

Abordant son agenda diplomatique, le Président de la République a informé le Conseil de sa participation, comme Co-parrain, au Sommet de Paris sur le financement des économies africaines, le 18 mai 2021.

Le Chef de l’Etat a indiqué que son message a, entre autres, porté sur les contraintes qui pèsent sur les économies africaines, en termes d’accès aux ressources, de plafond d’endettement et de traitement de la dette, de seuil de déficit budgétaire et de perception du risque d’investissement en Afrique.

Le Président de la République a plaidé, lors de ce Sommet, pour la réallocation d’une partie des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) des pays développés aux pays africains, en appui à leurs efforts de résilience et de relance, et pour la réforme des règles de gouvernance économique et financière mondiale.

Le Chef de l’Etat s’est réjoui des résultats de ce Sommet qui a confirmé les consensus déjà actés sur le moratoire de la dette, l’émission de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) à hauteur de 650 milliards de dollars US dont 33 milliards comme quote part africaine, plus, potentiellement, 100 milliards supplémentaires au titre des réallocations selon les modalités à convenir.

Le Président de la République a également indiqué que le Sommet a lancé l’Alliance pour l’entreprenariat en Afrique (doté d’un financement d’un milliard de dollars Us en appui au secteur privé), et amplifié le plaidoyer pour l’accès universel au vaccin anti Covid-19 et sa production par certains pays africains qualifiés dont le Sénégal, pour faire passer le taux minimum de vaccination en Afrique de 20 à 40% d’ici fin 2021.

Le Chef de l’Etat a félicité le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération pour sa participation qualitative aux travaux préparatoires de ce Sommet.

Poursuivant sa communication, le Président de la République rappelle aux membres du Gouvernement, la nécessité d’un monitoring très rapproché et régulier de l’exécution des programmes et projets sectoriels.

Le Chef de l’Etat demande, au Gouvernement, dans le cadre de la doctrine de la Gestion axée sur les Résultats (GAR), de veiller à l’exécution (physique et financière) à bonne date des projets et programmes.

Le Président de la République demande, enfin, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, de préparer avec le Ministre en charge du Suivi du PSE, la prochaine réunion présidentielle de suivi des programmes et projets, dans la dynamique d’accélération des réalisations et réformes sectorielles.

Abordant la question liée à sa tournée économique qu’il effectuera du 29 mai au 1er juin 2021, dans les régions de Kaffrine et Kédougou, pour inaugurer et lancer les travaux d’infrastructures publiques majeures, le Chef de l’Etat rappelle, au Conseil, l’importance primordiale qu’il accorde à l’aménagement et au développement durable de nos territoires.

Le Président de la République réaffirme, dans cette dynamique, sa volonté d’assurer, dans l’équité sociale et territoriale, la satisfaction des besoins des populations, afin de consolider la dynamique d’émergence du Sénégal.

Sur l’intensification de la mise en œuvre des programmes d’électrification rurale, le Président de la République rappelle que l’accès universel à l’électricité, reste une priorité de l’action gouvernementale et, à ce propos, les Ministres en charge des Energies et de l’Equité sociale et territoriale, devront accélérer le déploiement national du projet spécial d’électrification de 2000 villages, prévu dans le cadre de la phase II du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC).

Le Chef de l’Etat signale l’impératif d’améliorer, de façon notable, le taux d’électrification rurale dans les régions de Kédougou, Sedhiou et Kolda, en veillant au raccordement urgent de l’ensemble des communes prioritaires.

Le Président de la République indique, par ailleurs, au Ministre du Pétrole et des Energies, la nécessité d’une répartition optimale des 115.000 nouveaux lampadaires solaires qui seront implantés principalement dans les zones rurales et périurbaines, selon un cahier des charges en matière d’entretien, bien défini avec les communes.

Sur le Climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a invité les Ministres concernés :

– À prendre les dispositions idoines pour un bon déroulement du Daaka de Médina Gounass, en mettant l’accent sur les aspects sécuritaires et sanitaires ;

– À assurer la gestion optimale du service public de l’eau potable en milieu urbain comme rural dans la perspective d’un accès universel à l’eau.

Le Président de la République a clos sa communication sur les points liés à la coopération et aux partenariats notamment sur la création du comité mixte paritaire sénégalo-gambien, destiné à lutter efficacement contre la coupe illicite de bois dans les forêts de la zone sud du Sénégal.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

– Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles ;

– Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la situation d’exécution budgétaire 2021 ;

– Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;

– Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur les conclusions du Sommet de Paris sur le Financement des Economie Africaines ;

– Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la situation épidémiologique (COVID 19) ;

– Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la préparation de la campagne agricole 2021-2022 ;

– Le Ministre auprès du Président de la République, en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur l’exécution des projets et réformes phares du PSE.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

– Le projet de loi portant Code de l’électricité ;

– Le projet de loi portant création, organisation et attributions de la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie (CRSE).

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur El Hadji Ibou BOYE, Conseiller des Affaires étrangères, est nommé Secrétaire exécutif du Secrétariat permanent sénégalo-gambien, en remplacement de Monsieur Fodé SECK ;

Docteur Ousmane Issa CISSOKHO, Juriste, Expert en régulation des marchés des Télécommunications et Postes, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie Numérique, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, en remplacement de Monsieur Yoro Moussa DIALLO, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Moustapha KA, Magistrat, est nommé Secrétaire général du Centre de Formation judiciaire (CFJ) ;

Docteur Amadou NDIAYE, Médecin-spécialiste, précédemment Chef du service des laboratoires au Centre Hospitalier Abass NDAO, est nommé Directeur du Centre hospitalier Abass NDAO, en remplacement de Docteur El Hadji Magatte SECK, appelé à d’autres fonctions ;

Docteur Ousmane GUEYE, Médecin, Economiste de la santé, précédemment Directeur du Service national de l’Education et de l’Information pour la Santé, est nommé Directeur du Centre hospitalier national de Pikine, en remplacement de Monsieur Mouhamed Abdallah GUEYE ;

Monsieur Ndiamé DIOP, titulaire d’une Maîtrise ès sciences économiques, option gestion des entreprises, précédemment Chef des services administratifs et financiers à l’Hôpital Aristide Le DANTEC, est nommé Directeur de l’Hôpital régional de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Martial Coly BOP ;

Monsieur Bara GAYE, titulaire d’un Master en communication des entreprises et autres organisations, est nommé Directeur du Service national de l’Education et de l’Information pour la Santé au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement de Docteur Ousmane GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Alioune Badara LY, Aménagiste, est nommé Directeur des Paysages et des Espaces publics au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et l’Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Mbaye DIOP, appelé à d’autres fonctions.

Fait à Dakar le 26 mai 2021

Le Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement

Oumar GUEYE