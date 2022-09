Inutile de perdre du temps dans des débats de droit avec des responsables qui ont opté pour le « niaka djom », des responsables qui considèrent que tout ce qui est dit et volé dans le cadre de la politique n’est pas pris en compte par Allah SWT. Ils n’ont qu’à continuer à affirmer que « 1 + 1 = 1 » ou répéter niaisement leurs éléments de langage du genre 1er ou 2ème quinquennat. Ils sont tout simplement en train d’attiser la colère déjà grande des sénégalais qui les attendent au tournant de l’alternance qui interviendra inexorablement en 2024. La furie de tout un peuple qui n’a eu de cesse d’être nargué et maltraité depuis 2012 devra s’abattre sur ces afin que plus aucun tenant du pouvoir ne soit tenté de gouverner par le mensonge et la provocation.

Le problème de la 3ème candidature de Mr Macky Sall doit se régler et se règlera dans la rue. Ce n’est pas une question de droit puisque l’esprit et la lettre ne laissent aucune place au doute ou à une interprétation. Tous les défenseurs du OUI au référendum le savent, l’ont affirmé et défendu avec hargne avant 2019. Mais vu que ce sont les mêmes qui ont passé 10 années à ravaler leurs vomissures au quotidien, siroter un dégueuli de plus pour sauver leur peau après 2024 ne doit étonner personne.

