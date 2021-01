L’infrastructure sera le plus grand port d’Afrique de l’Ouest et pourra accueillir les plus grands navires, d’après les autorités étatiques. Elle sera également jumelée à une zone économique spéciale pour « en faire un pôle qui pourra accueillir un grand nombre d’investisseurs et contribuer ainsi à la création de milliers d’emplois pour la jeunesse ». Dans ces deux cas, il est fort approprié de dire qu’à quelque chose, il est bon d’être dictateur.

