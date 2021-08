Les infections à la Covid-19 continuent d’augmenter dans le monde depuis plus d’un mois maintenant, avec plus de quatre millions de cas signalés au cours de la seule semaine dernière, a déclaré hier l’agence de santé des Nations Unies.

Dans sa dernière mise à jour, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) a attribué cette hausse à une augmentation « substantielle » du nombre de cas, de 33 % dans le Pacifique occidental et de 37 % en Méditerranée orientale, où le nombre de décès dus au coronavirus a également augmenté de 48 % et 31 %, respectivement.

Le nombre de décès dans les quatre autres régions de l’Oms, à savoir l’Afrique, les Amériques, l’Europe et l’Asie du Sud-Est, est resté stable par rapport aux semaines précédentes, à l’exception des Amériques, où le nombre de décès a diminué de 29 %.

L’Afrique et l’Europe ont connu une diminution de deux pour cent des décès dus à la Covid-19, tandis que l’Asie du Sud-Est a enregistré une augmentation de trois pour cent, selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’Oms sur la Covid-19. Globalement, le nombre total de cas déclarés est d’environ 197 millions, avec 4,2 millions de décès dans le monde.

Classés par pays, les Etats-Unis sont arrivés en tête du nombre de nouvelles infections au cours de la semaine écoulée, avec 543 420 nouveaux cas, soit un bond de 9 %, suivis par l’Inde, qui a enregistré 283 923 nouveaux cas, soit une augmentation de 7 %.

L’Indonésie a enregistré 273 891 nouveaux cas, suivie par le Brésil (247 830) et l’Iran (206 722).

Alors que des infections de la variante Alpha ont été signalées dans 182 pays, la variante Delta a été confirmée dans trois nouveaux pays, infectant ainsi un total de 135 nations.

Par région, l’Oms a indiqué que l’Afrique – qui est actuellement en proie à sa troisième vague de coronavirus – avait signalé un nombre de cas et de décès hebdomadaires similaire à celui de la période de sept jours précédente, avec un peu plus de 182 000 nouveaux cas et plus de 4 800 nouveaux décès.

Néanmoins, l’agence des Nations Unies a expliqué que la diminution régionale globale des infections hebdomadaires confirmées et des décès sur le continent depuis la mi-juillet est toujours due à la chute des chiffres en Afrique du Sud, qui a éclipsé les 13 268 nouveaux cas au Mozambique au cours de la dernière période de sept jours.

Dans les Amériques, où l’on a enregistré plus de 1,2 million de nouvelles infections et plus de 20 000 décès dus à la Covid-19 au cours de la semaine écoulée, l’Oms a noté une augmentation au Mexique, qui a enregistré 80,1 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

Le Brésil a connu 7 120 décès, ce qui en fait le plus grand nombre de décès de la région, suivi par le Mexique avec 2 502 décès et 2 455 aux États-Unis.

En Méditerranée orientale, l’augmentation du nombre de cas et de décès a été principalement le fait de l’Iran, où les nouvelles infections ont atteint plus de 206 000, de l’Iraq, avec 83 098 cas, et du Maroc, qui a enregistré 48 366 nouveaux cas.

Tendances européennes.

Après plus d’un mois d’augmentation des infections et des décès dus à la Covid-19, l’Europe a connu une baisse du nombre de cas hebdomadaires, grâce à des diminutions en Espagne et au Royaume-Uni.

Cependant, avec un peu plus de 8 000 décès, le bilan européen est similaire à celui de la semaine précédente, en raison de 5 478 nouveaux décès en Russie, 524 au Royaume-Uni et 453 en Turquie.

Avec 187 268 cas confirmés, le Royaume-Uni est le pays qui a enregistré le plus grand nombre de nouvelles infections, suivi de la Russie, avec 162 136 cas, et de la Turquie, qui a enregistré 139 667 nouvelles infections à la Covid-19.

Asie du Sud-Est.

Alors que le nombre de décès hebdomadaires est resté stable, à 22 000 en Asie du Sud-Est, les nouvelles infections ont dépassé les 841 000.

En plus d’une augmentation en Inde, l’Indonésie a enregistré 273 891 nouveaux cas tandis que la Thaïlande a enregistré plus de 118 000 nouvelles infections. Ces trois pays ont représenté 80 % des nouveaux cas signalés dans la région. Le nombre le plus élevé de nouveaux décès en Asie du Sud-Est a été enregistré en Indonésie (12 444 décès), suivie de l’Inde (3 800) puis du Myanmar (2 620).

Dans le Pacifique occidental, l’Oms a indiqué que le Japon et la Malaisie ont été à l’origine d’un pic d’infections, tandis que l’augmentation des décès a été attribuée en grande partie à la Malaisie (1 122 nouveaux décès) et au Viet Nam (936).

Alors que les cas ont augmenté dans la plupart des pays du Pacifique occidental la semaine dernière, l’Oms a attribué les chiffres les plus élevés à la Malaisie (116 879 nouvelles infections), au Japon (60 157) et au Viet Nam (55 147).

