XALIMANEWS- Un accident dans la tournée économique du Chef de l’Etat Macky Sall dans le Nord. En effet, le véhicule transportant le communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye Pekh et Modou Bara Dolly a eu un accident à Woudourou (Région de Matam). Ils ont été évacués au district sanitaire le plus proche. Mbaye Pekh a été le plus éprouvé dans cet accident puisque qu’il s’en tire avec des blessures à la tête. Les autres occupants que sont Modou Bara Dolly, le chauffeur et le garde du corps semblent avoir plus de chance. Le marabout Modou Bara Dolly qui a été évacué en même temps que Mbaye Pekh, au téléphone de nos confrères de Dakaractu qui donnent l’info, rassure sur son état de santé. « Il se porte bien » a-t-il indiqué.

