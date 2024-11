Le cours magistral de Ousmane Sonko aux députés de Pastef: Vers une assemblée “new look”

XALIMANEWS: Pendant trois jours, les députés du mouvement Pastef Les Patriotes ont participé à un atelier de renforcement de capacités, destiné à améliorer leur efficacité au sein de l’Assemblée nationale. Cet événement, marqué par des sessions interactives animées par des experts, s’est clôturé ce dimanche lors d’une cérémonie présidée par Ousmane Sonko, président du parti.

L’initiative visait à doter les députés des outils nécessaires pour défendre avec rigueur les intérêts des citoyens et garantir une meilleure représentation parlementaire. Sous la modération de Mamadou Lamine Diallo, cet atelier s’inscrit dans la vision de Pastef de bâtir une Assemblée performante et axée sur les véritables préoccupations du peuple.

Avec 130 députés sur 165, le mouvement entend jouer un rôle central dans la gouvernance législative, en contribuant à une Assemblée nationale plus dynamique et plus respectueuse des attentes populaires.

Lors de la cérémonie de clôture, Ousmane Sonko a mis en avant l’importance de cette formation pour revaloriser l’Assemblée nationale et renforcer son rôle au cœur de la vie démocratique. Il a également exhorté les députés à transcender les clivages partisans pour incarner les valeurs essentielles du service public.

« Le député est avant tout un représentant du peuple. Il doit incarner les valeurs de service, de justice et d’intégrité, pour que l’Assemblée nationale redevienne le véritable cœur de la démocratie sénégalaise », a-t-il conclu.