XALIMANEWS- Les arrêtés pris, le 19 janvier dernier, par les gouverneurs de Dakar et de Thiès prorogeant l’interdiction temporaire de circuler entre 21h et 5h du matin et les rassemblements, s’expirent, ce mardi à 23h 59. Par conséquent, les populations de Dakar et de Thiès attendent les nouvelles mesures que prendront les autorités dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Mais pour le ministre-Secrétaire général du gouvernement, Abdoulatif Coulibaly, le couvre-feu est déjà prorogé avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi n°2021-18 qui crée un nouveau régime juridique dont les décrets d’application ont été adoptés.

