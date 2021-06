XALIMANEWS : Le Data Center de Diamiadio sera inauguré ce mardi 22 juin par le chef de l’Etat. Ce projet réalisé par l’Agence de l’informatique de l’Etat a pour principal objectif de faire de Diamniadio le cœur de l’Administration. Le Data Center va permettre de généraliser le très haut débit sur l’étendue du territoire national mais également de satisfaire, à des coûts abordables, les demandes de l’Administration et du secteur privé en hébergement et exploitation de plateformes et données informatiques. Autre particuliratié de ce projet, c’est la facilitation de la dématérialisation des procédures, pour la délivrance rapide et transparente de services et documents administratifs, y compris des actes d’état civil. Lors de son discours à la nation le 03 avril dernier, le chef de l’Etat avait souligné l’importance de ce projet. Une grande révolution pour la souveraineté digitale du Sénégal selon Macky Sall. En effet, le pays dispose, pour la première fois de sa propre structure de stockage de données numériques. Ce bijou favorisera également l’éclosion dans l’économie numérique de plus de 4.600 entreprises, et la génération de plus de 15 700 emplois, dont 720 directs.

