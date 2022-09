Dans un autre registre, il y a lieu de préciser que la composition actuelle de l’OFNAC est irrégulière. En effet, le mandat de Mme Seynabou N’Diaye Diakhaté à la tête de l’OFNAC qui avait été renouvelé, le 27 juillet 2019 par décret n°2019-1306 a pris fin depuis le 26 juillet 2022. L’article 5 de la loi N° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’OFNAC est clair, net et précis : « Le président, le vice-président et les autres membres de l’OFNAC sont nommés par décret, pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois » . Mme Seynabou N’Diaye Diakhaté ayant épuisé ses 2 mandats (2016-2019 ; et 2019-2022), elle ne peut plus agir ou signer un document au nom de l’OFNAC depuis le 26 juillet 2022.

En conséquence, le décret n°2022-1572 du 01 septembre 2022, nommant Maître AWA DIEYE, membre du Conseil Constitutionnel est illégal et doit être retiré du circuit. D’une part, Maitre AWA DIEYE doit démissionner de l’OFNAC, avant de pouvoir être nommée membre du Conseil Constitutionnel (au titre des incompatibilités, on ne peut être membre de l’OFNAC et membre du Conseil Constitutionnel) ; et d’autre part, elle doit cesser d’exercer sa profession d’avocat, durant les 6 années où elle sera membre du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 6.de la Loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 qui dispose que la fonction de membre du Conseil Constitutionnel est incompatible avec celle d’Avocat. Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, toute décision du Conseil Constitutionnel portant sa signature est illégale.

