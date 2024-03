Le décret portant convocation du corps électoral devant la Cour suprême (Par Pape Makha Diao)

En attendant sa publication au Journal officiel (en principe ce samedi), le PDS et le Front

démocratique pour une élection inclusive (FDPEI) comptent attaquer devant la Chambre

administrative de la Cour suprême, le décret portant convocation du corps électoral pour l’élection

présidentielle du 24 mars 2024.En plus, d’après leur porte-parole, ils comptent y assortir une demande

de sursis à exécution. Pour rappel, la procédure du sursis à exécution devant la Cour suprême n’existe

plus dans l’ordonnancement juridique. Elle est remplacée depuis 2017 par la procédure du référé

administratif.

Il est de principe que la Cour suprême a toujours maintenu sa jurisprudence sur les actes de

gouvernement en précisant que rentre dans cette catégorie le décret portant fixation la date du

referendum et la convocation du corps électoral, acte qui fait partie des pouvoirs constitutionnels du

Président de la République.

Dans l’arrêt n °19 du 17 mars 2016, Ousmane SONKO c/ État du Sénégal, la Cour suprême, a rappelé

cette jurisprudence. En effet, le sieur Sonko sollicitait entre autres, l’annulation du décret portant

convocation du corps électoral pour le référendum, acte qui fait partie des pouvoirs constitutionnels

du Président de la République.

Dans sa réponse, la Cour précisa que constituent notamment des actes de gouvernement ceux par

lesquels, le gouvernement participe à la fonction législative, ceux accomplis par le

gouvernement à l’occasion de la préparation du référendum et les actes relatifs aux relations

internationales. Enfin, elle conclut que ce décret est un acte de gouvernement insusceptible de

recours pour excès de pouvoir.

Outre, le décret portant convocation du corps électoral, acte qui fait partie des pouvoirs

constitutionnels du Président de la République, il existe d’autres catégories d’actes de gouvernement,

qui encadrent les rapports entre l’exécutif et le parlement . C’est le sens de l’arrêt n° 16 du 28 octobre

2008 opposant Ndeye Fatou Touré à l’État du Sénégal, à propos du décret n° 2008-419 en date du 25

avril 2008 portant convocation du Parlement en congrès et notifié le 21 juillet 2008.

La Cour avait considéré que le décret par lequel le Président de la République convoque le parlement

en congrès est un acte de l’exécutif pris dans ses rapports avec le parlement. Cet acte constitue un acte

de gouvernement qui échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Il y a lieu de nous ( la Cour

suprême) déclarer incompétent.

Dans ces affaires, la Cour estime que ces décrets dont le premier convoque le corps électoral, l’autre,

la convocation du parlement en congrès, constituent des actes de gouvernement insusceptibles de

recours pour excès de pouvoir. Pour le juge, l’acte de gouvernement est une catégorie juridique

qui échappe à son contrôle. Ainsi donc, le recours du PDS et de ses alliés n’a aucune chance de

prospérer. Vivement l’élection présidentielle du 24 mars 2024.

Papa Makha DIAO

Docteur en droit public de l’UCAD