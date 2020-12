XALIMANEWS-Le député-maire de Ziguinchor a publié ce mardi 29 décembre un message sur son compte Facebook pour annoncer sa guérison à la maladie de la Covid-19.

“Après plus deux semaines de traitement , d’isolement et de sollicitude j’ai été testé négatif hier à la COVID 19 et déclaré guéri. Je voudrais après avoir rendu grâce à Dieu le créateur, Allah swt le Tout Puissant et prier sur son prophète Mouhamed PSL et rendu un vibrant hommage à mes défunts parents, remercier tous ceux qui de près ou de loin m’ont témoigné de leur affection, de leur soutien et de leurs prières” a t-il posté

Avant de magnifier le travail du personnel médical: “ Je voudrais particulièrement distinguer les autorités sanitaires françaises, le personnel médical, mon ami et médecin le docteur DIENG […] qui n’ont cessé de me témoigner de leur affection et attention.”

ADVERTISEMENT

Il en a d’ailleurs profité pour présenter ses condoléances aux familles d’Idrissa Diallo et du Général Mamadou Niang décédés hier (lundi).