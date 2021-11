Le désaveu infligé à beaucoup de Préfets et sous-préfets permet de rappeler que c’est l’Etat de droit qui contrôle la démocratie et non l’inverse. En matière électorale, le juge sénégalais a toujours eu recours à la technique de l’effet utile, c’est à dire il cherche à garantir liberté de candidature et à faire respecter le libre choix des électeurs. Il faut penser à une réforme sérieuse de l’administration territoriale.

