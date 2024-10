Le développement de la région de Fatick, une priorité pour l’Etat selon Ousmane Sonko

XALIMANEWS: Ousmane Sonko, tête de liste nationale de PASTEF, était hier dans la région de Fatick pour les besoins de la campagne législative. Ce dernier qui a choisi de faire une caravane, a été accueilli par une immense foule. Devant cette assemblée, M. Sonko a promis de faire de Fatick une métropole régionale dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sénégal 2050 qui est le nouveau référentiel des politiques publiques de développement. Pour Ousmane Sonko, la région de Fatick regorge d’un immense potentiel dont la culture arachidière mais aussi celle du sel négligé selon les acteurs et qui est très rentable. “C’est un secteur qui peut nous rapporter des milliards. Nous exportons du sel brut et importons du sel iodé, alors qu’il doit être un atout stratégique au Sénégal”, a-t-il ajouté. La tête de liste de la coalition PASTEF a aussi rappelé que les autorités ont « une vision ambitieuse pour le pôle central Kaolack-Kaffrine-Fatick qui a une grande capacité en matière d’agriculture et d’élevage. Pour y arriver, Ousmane Sonko reste convaincu que le travail ne sera pas facile mais « les stratégies mises en place par le référentiel 2050 aident à y arriver ». Rappelons que lundi dernier, Ousmane Sonko était à Mbour dans la région de Thiès. Une localité très convoitée par la pêche. Pour M. Sonko afin de redynamiser le secteur de la pêche, il faut impérativement un nouvel accord pour garantir au moins 80 % d’avantages pour le Sénégal, en assurant que les ressources halieutiques profitent avant tout aux Sénégalais.

Sud Quotidien