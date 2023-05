Le dialogue national au Sénégal, initié par le président Macky Sall depuis 2012, est un instrument essentiel pour favoriser la stabilité politique, la cohésion nationale et le développement harmonieux du pays. Il offre une plateforme d’échanges et de débats où toutes les voix peuvent être entendues et prises en compte. Le dialogue national de ce mercredi constitue une étape importante pour le Sénégal dans sa quête de solutions communes et de progrès durable pour un Sénégal en paix.

Depuis 2012, le président Macky Sall a montré sa détermination à rassembler tous les acteurs politiques, de l’opposition aux membres de la société civile, en passant par les représentants des syndicats et les chefs religieux. Cette volonté d’engager un dialogue ouvert et transparent contribue à renforcer la confiance entre le gouvernement et les citoyens, en démontrant un véritable désir d’écouter et de prendre en compte les préoccupations de chacun.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy