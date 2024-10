Le fils de Bruno Metsu parle :  » Mon père n’a jamais été payé « 

XALIMANEWS- Enzo Metsu, le fils de l’ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, Bruno Metsu a fait une révélation lors de son passage dans l’émission « l’heure de jeu ».Sans langue de bois, Enzo soutient que son père n’a jamais été payé au Sénégal. Dans la foulée, il est aussi revenu sur les circonstances du départ de son père à Al Aïn (Emirats Arabes Unis ).

» Mon père, il a entrainé l’équipe du Sénégal et il n’a jamais été payé, jusqu’à aujourd’hui », a-t-il avant d’ajouter: « je ne sais pas l’amour qu’il avait pour le Sénégal mais pour vous dire quand Al Aïn l’a contacté, lui il a parlé avec le président de la Fédération de l’époque (Ndlr: El Hadji Malick Sy Souris). Il lui a dit qu’il veut partir un an à Al Aïn et puis revenir entrainer au Sénégal. Parce qu’il a une offre qu’il ne peut pas refuser ».