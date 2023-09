XALIMANEWS -La Direction générale des impôts et domaines (DGID) a infligé à Eiffage un redressement de 2 milliards 953 millions 500 mille 56 francs CFA (droits simples et pénalités). L’entreprise est accusée par le Fisc sénégalais d’avoir sous-évalué la valeur ajoutée imposable qu’elle aurait dû verser en 2018, en mettant en évidence « l’existence (durant cet exercice) de produits non facturés et non déclarés ».

