Ce qui est aussi inédit, c’est la réaction du Cojer Nationale. Cette instance de l’APR condamne fermement l’audience, et indirectement l’enveloppe donnée à un « traitre et transhumant » pour reprendre les propos du communiqué. En réalité, et c’est là le plus inquiétant, c’est que l’on mesure une pointe de jalousie : pourquoi ne pas avoir reçu les militants fidèles, et a fortiori avoir partagé l’enveloppe avec nous ? Aucune dénoncition sur la pratique affligeante des enveloppes ! C’est le même genre de réflexion que j’ai entendu au PDS pour dénoncer la distribution des enveloppes par Karim Wade à certains et pas à d’autres.

