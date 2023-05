Il est le gendarme qui freine des quatre fers toute velléité de nos pays de sortir du corset étouffant et paralysant de la dépendance économique honteuse et ruineuse pour les ménages de plus en plus pauvres.

Cette institution ne s’attaque jamais aux délinquants en col blanc, à la pléthore d’agences et de directions générales, à la multitude de ministres conseillers inutiles qui peuplent le Palais de la République, au nombre de ministres incompétents, aux tournées politico-économiques coûteuses et festives, à l’établissement de procédures transparentes et dématérialisées, etc.

