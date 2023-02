‘’Je suis, à mon avis, le meilleur [profil] pour assurer la représentation de la France au Sénégal et en Afrique. On ne peut pas avoir un député qui a le profil aussi idéal que le mien pour la France. Ma candidature est une chance pour la France’’, a soutenu Oumar Ba lors d’une conférence de presse. Ce ressortissant de Boyinadji, un village du nord du Sénégal, a entamé ses études dans son pays de naissance avant de les poursuivre en France. Sa candidature prend en compte les problèmes auxquels les Français vivant à l’étranger sont confrontés, a-t-il dit, promettant de travailler à la revalorisation des pensions de retraite des citoyens de la France vivant dans la neuvième circonscription des Français de l’étranger. Il a promis un remplacement de l’assurance santé des expatriés par un régime général de sécurité sociale pour tous les Français vivant hors de leur pays. Oumar Ba a pris l’engagement d’assurer la gratuité de la scolarité des enfants français vivant hors de la France. Ils ont victimes d’une discrimination, selon lui. M. Ba a promis aussi de réconcilier la France avec une partie de la jeunesse d’Afrique subsaharienne qui, selon lui, entretient l’hostilité avec ce pays d’Europe. ‘’Je suis le candidat qu’il faut pour que cette réconciliation soit une réalité.’’ De même s’est-il engagé à entreprendre des réformes en matière de coopération entre la France et les pays africains, ceux du Sahel notamment, et à contribuer, s’il est élu député, à la sécurité des Français vivant dans cette partie de l’Afrique. ‘’Nous devons […] respecter la souveraineté de ces Etats amis de la France’’, a soutenu Oumar Ba. M. Ba, âgé d’une cinquantaine d’années, déclare résider en France depuis près de trente ans. Militant du Mouvement démocratique, le parti politique de l’ancien ministre François Bayrou, il siège à son comité central et à son secrétariat fédéral. La neuvième circonscription des Français de l’étranger est constituée de pays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) et de 12 pays d’Afrique de l’Ouest. Elle concentre une population de 177.137 citoyens français.

